2次手術浴火重生 感謝高英傑「手」護

陳禹勳浴火重生的路上，大學教練高英傑扮演溫柔推手。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕右手兩度動刀，一度看不見未來，陳禹勳浴火重生的路上，要感謝的人太多了，其中台北體院（現已改為「台北市立大學」）教練高英傑是溫柔推手。

高中過投 右手受傷

高中陳禹勳因投球過量，右手出現狀況，已考上北體的他，詢問高英傑解決之道，高英傑問他還想回投手丘嗎？得到肯定答案。於是高英傑找上骨科名醫韓毅雄的兒子韓偉操刀，2007年5月進行右手肘韌帶置換手術，2008年5月右肩動刀，高英傑陪伴在旁。

嚴控投球數與局數

在北體的前兩年，陳禹勳都在養傷復健，大三重返投手丘，高英傑嚴格控管投球數和局數，初期每場只能後援1局，還有隔場休息限制。

有一次對早稻田大學友誼賽，陳禹勳和「手帕王子」齋藤佑樹先發對決，只投1局就被換下來，當時覺得超可惜，他說，「現在回想起來，很感謝高老師的保護。」

不因眼前戰績 犧牲球員未來

「我不會因贏球就升教授。」高英傑說，北體並非以贏球為取向的球隊，不用因為戰績犧牲球員未來，「我是選手出身，曾受過傷，知道運動傷害的痛苦，希望能協助並陪伴禹勳成長。」

陳禹勳和王建民都是傷痛史豐富的北體人，高英傑認為，陳禹勳和王建民有個共通點，對棒球都很摯愛，也勇於面對問題並解決，從不放棄，才能佔有一席之地。