戴資穎今返台治療 拚10月頂超亮相

戴資穎昨天賽前練習時右肩舊傷復發，臨時決定退出日本超級賽。 （資料照，BadmintonPhoto提供）

因肩傷臨時退出日本賽

周天成在日本羽球超級公開賽旗開得勝，晉級男單16強。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本羽球超級公開賽，世界球后戴資穎昨在女單首輪因肩傷退賽，預計今日返國治療；周天成、許仁豪攜手晉級男單16強，王子維與南韓老將李炫一纏鬥3局後落敗，無緣再寫佳績。

周天成、許仁豪開紅盤

一掃南韓賽一戰出局的陰霾，周天成昨首度碰上世界排名34的日本好手常山幹太，開賽仍在尋找手感，戰況一度拉鋸，隨後他找回節奏，以21：14先馳得點；次局小天也在5：7落後下連趕6分反超，21：11再下一城，今將碰上丹麥維汀哈斯，過去兩人交手5次，小天取得3勝2負優勢。

周天成表示，每場對手都不好打，稍一閃神就會輸球，上週南韓賽球場風較大，自己也很情緒化，希望從這場開始能漸入佳境。

世界排名27的許仁豪以14：21、21：18、21：15逆轉世界排名第9的香港名將伍家朗，這也是他今年贏過世界排名最高的對手，讓他很開心。許仁豪今將遭遇印度選手庫瑪爾。

原本首輪將對上鈴木溫子的戴資穎，因賽前練習感到右肩舊傷不適，做出棄賽決定，將提前在今天返台回國訓中心接受檢查，確認傷勢狀況，順利的話，下一場比賽將是10月17日開打的丹麥頂級超級賽。

受傷勢所擾，戴資穎上週南韓賽16強止步，但積分領先第2的日本名將山口茜，球后地位不受影響。

雙打部分，女雙姜凱心／洪詩涵拍下日本組合松本麻佑／永原和可那，男雙李洋／李哲輝則解決印度雷迪／阿特里，皆挺進16強。