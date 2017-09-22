兄弟降獅 有克魯茲的3戰場均11分

中信王威晨8局上擊出關鍵安打追平統一，讓他獲選本季第3次單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅最近陷入嚴重低潮，昨更是先盛後衰，9局上掉6分，以5：11不敵中信兄弟，近9場1勝8敗，另一地桃猿輸球，目前獅隊仍差榜首的桃猿3場勝差。

統一苦吞近9戰第8敗

獅隊近9場團隊打擊率僅2成38，平均每場比賽打下3.3分，貧打狀況明顯，獅隊代總教練「蔗總」黃甘霖表示，一整季投手或打者難免會遇到低潮，只是剛好最近打者陷入瓶頸，球員多少也感到疲勞，相信之後他們會慢慢走出來。

客座打擊教練克魯茲（左）歸隊，兄弟3場比賽場均攻得11分。（記者陳志曲攝）

近期兄弟客座打擊教練克魯茲歸隊，3場比賽團隊打擊率高達3成87，場均得11分，一掃下半季球隊打擊不振陰霾，兄弟總教練史耐德說，「這再度證明全職打擊教練對球隊的重要性，比賽中克魯茲適時提點打者，給他們正面能量和信心，整體打線進步明顯。」昨兄弟打線狂敲15安。

兄弟開路先鋒王威晨單場敲兩安、打下3分打點，其中8局上他從邱浩鈞手中擊出兩打點二壘安打，幫助球隊追成5：5平手，這一棒價值連城，拿下本季個人第3座單場MVP。

王威晨8局上一棒追平

王威晨表示，邱浩鈞是他國小和國中同學，很了解對手，擊出安打是抓直球打。克魯茲歸隊，近期兄弟打線跟著大爆發，王威晨說，「克魯茲在球隊，大家更開心了，心情好就會有好結果。」

中信王鴻程奪得生涯首勝。（記者陳志曲攝）

中信王鴻程守住失分危機，心情振奮高舉雙手。（記者陳志曲攝）

兄弟新秀投手王鴻程中繼1局被敲1安、另有1保送，無失分，第3度登板就拿下生涯首勝，8局下一出局一、二壘有人，他讓高國慶擊出雙殺打解圍，走下投手丘王鴻程先振臂，接著高舉雙手狂吼，顯得相當激動。王鴻程解釋，他寧可被敲安打，也不願投保送，製造雙殺打是最好的結果，會有這樣的動作是因為心情振奮，藉此激勵自己。

獅隊陳傑憲4支1，包括生涯首支首局首打席全壘打，本季第3轟，打擊率3成96。