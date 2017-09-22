大聯盟17隊前飆162公里 大谷自認表現差

大谷翔平昨先發6局僅失1分，飆9K、送出5次四壞球，奪下本季第2勝。（取自火腿官網）

6局9K 另有5保送

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年季賽最後一次對上洋聯霸主軟銀，日本火腿王牌大谷翔平昨投本季第4場先發，再度吸引球探觀戰，多達17支大聯盟球隊、共27人盯場，他演出6局9K、只失1分，摘下本季第2勝，但因控球出狀況，他非常不滿意自己的表現。

大谷今年第3度在主場札幌巨蛋登板，6局、用108球都是他本季最長，完成賽前設定的百球限制，只被敲5安，僅因4局上挨上林誠知陽春砲而掉分，更送出個人本季單場最多的9K，偏偏控球不理想，5次四壞保送也是他今年單場新高。

8球飆破160公里

儘管大谷全場有8球飆速逾160公里，最快球速更達到162公里，滑球角度也不錯，他卻認為此役表現乏善可陳，「今天沒有任何好的地方，必須檢討再調整。」

不過，火腿首局就靠中田翔二壘打先馳得點，3局下再攻4分，終場以6：4逼走軟銀，中斷近期2連敗，也助大谷繼9月12日對樂天摘首勝後，再進帳勝投。

大谷季後有機會挑戰大聯盟，傳出大聯盟球團為規避勞資協議，私下祭暗盤利誘他加盟，但大聯盟主席曼佛瑞說，大谷受到高度關注，各隊不太可能有違規手段。