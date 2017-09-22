紅襪晉季後賽 林子偉爭取亮相

紅襪確定收下季後賽門票，續朝美聯東區封王邁進。（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕紅襪昨以9：0擒金鶯，再因天使輸球，收下季後賽門票；小熊、釀酒人今起4連戰，爭搶國聯中區龍頭，林子偉、王維中、曾仁和也要拚季後賽出賽機會。

靠王牌塞爾8局13K無失分、貝茲和馬瑞洛各1發2分砲，紅襪對金鶯3戰橫掃；4小時後，天使5：6敗給印地安人，讓紅襪至少以外卡資格晉級季後賽，在美聯東區封王魔術數字也剩8。

確定收下季後賽門票時，明起作客紅人的紅襪剛飛抵辛辛那堤，尚未慶祝，教頭法瑞爾說，稱霸美東才是目標，還要繼續前進。紅襪暫居美東首位，但洋基緊追，僅落後3場勝差。

紅襪今休兵，季賽只剩10場，林子偉也在等待季後賽初體驗，儘管上場機會少，但超級工具人的多功能性，仍有利他搶進季後賽名單；由於新秀三壘手德弗斯頻失誤，紅襪擬多帶三壘人選在季後賽備用，馬瑞洛希望大，林子偉也有可能。

塞爾8局下三振佛雷爾提後，達成生涯首次單季300K，只用209.1局，速度為史上第3快，且是繼名投佩卓馬丁尼茲1999年313K後，美聯首位300K投手。

熊酒今過招

曾仁和王維中待命

5位大聯盟台將中，陳偉殷、胡智為分屬的馬林魚、光芒較無望挺進季後賽，其餘3人都有機會，釀酒人王維中續扮1人左投角色，昨對海盜中繼0.1局，讓4棒貝爾擊出投手前滾地球出局，用5球完成任務，但釀酒人以4：6終止3連勝。

釀酒人今起強碰國聯中區領先的小熊，兩隊僅3.5場勝差，王維中把握季賽最後10戰，發揮自己的重要性。小熊昨敗給光芒，中斷7連勝，今由阿里耶塔回歸先發，出戰以17勝並列大聯盟勝投王的戴維斯，也意味曾仁和難有下一次先發，續於牛棚待命。