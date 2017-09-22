《打開新版國體法開關／系列完》理想的體育協會 需開創最大市場價值

台灣vs.世界部分國家 人口數對照里約奧運表現

「邪會」、「邪穢」！在新版國體法通過實施後，被砸滿臭雞蛋的體育協會該何去何從，才能洗清貼在身上的標籤，讓參與「新協會」的企業與專業人士重拾榮光呢？

國內競技運動問題叢生，一連串協會僵化、蠻橫的運作模式被公諸於世，引起廣大民怨，促成國體法修正的體育改革，原有協會如同老鼠過街一律喊打，部分老老實實付出協會也遭池魚之殃，感嘆不如歸去，新法實施後如何留住長期支持協會的企業界力量，吸引更多民間資源投入，又是另一個課題。

明年政府體育支出主要來自體育署公務預算、運彩基金和前瞻計畫經費，約達120億，雖逐年增加，但相對總預算依舊少得可憐，當然，發展體育活動，不能只靠政府預算，民間的力量才能厚植基礎。

目前吸引民間投入體育發展的政策工具，主要是「運動產業發展條例」中的諸多優惠，其中2008年增修所得稅法第36條第一款，增列營利事業捐贈體育活動可列為費用或損失，且沒有金額上限，達到具體節稅，是企業大額贊助體育活動的主要方案。

節稅法案立意甚佳，不過對企業界是否有足夠誘因，以及廣為周知，都有待更精準評估，例如今年舉辦第44屆的永信盃排球賽，多年來一直以永信藥品的盈餘主辦比賽。

能否吸引企業投入體育事業，「市場價值」也是重要因素，更是競技水準提升的重要關鍵，台灣超過2300萬人，根據最新人口統計資料，全世界排名第56大國，比多數歐洲國家人口還多，市場價值不可小覷，但從各國人口與運動成就來看，台灣和主要先進國家相較，很顯然人口數與運動成就比例偏低，與台灣長期以來教育、體育政策不無關係。

理想的體育協會，應該是具備行銷能力的專業運動服務團隊，一方面規劃專業的競技訓練環境，培養競技選手並協助參與國際賽，同時推廣競技比賽，增加選手能見度，吸納社會資源贊助，最終再回饋到訓練上，在財務和行政透明運作下，產生良性循環，先進國家競技運動發展大都建立在這個基礎上，台灣應該也可以做得到。

（記者王元鴻）