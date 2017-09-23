亞室運》撞球王子失手 張榮麟逆轉摘金

柯秉逸（右）亞室運男子9號球金牌戰不敵張榮麟。（體記協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕第五屆亞洲室內暨武藝運動會男子9號球金牌戰昨天上演「台灣內戰」，現任世界球王「火雲邪神」張榮麟克服局數6：8落後，以9：8逆轉「撞球王子」柯秉逸，為台灣進帳第5面金牌，目前我累積5金、5銀、6銅，在獎牌榜排名第九。

亞室運男子9號球金牌戰，張榮麟逆轉摘金。（體記協會提供）

柯秉逸聽牌銀恨

安廷耀在短道游泳200公尺混合式奪銀。（體記協會提供）

世界排名第3的柯秉逸幾乎一路保持領先，並以8：6聽牌，不料第15局發生致命失誤，4號球停在洞口，張榮麟把握機會後來居上，張榮麟坦言，其實一度覺得摘金無望。

談到老對手柯秉逸，張榮麟說：「他衝球不錯，而我的抗壓性夠，總之不管誰輸誰贏，我們兩人闖進金牌戰，已經達成任務了。」

根據國光獎章辦法，亞室運沒有獎金，張榮麟說：「我們是為榮譽而戰。」教練林廣建表示，由於撞球已非亞運競賽種類，對撞球選手來說，亞室運和世運會是最重要的比賽，為國家爭取榮譽是這次最重要的目標。

柯秉逸說，遭逆轉輸掉比賽，不免有些失落，但結果仍在預期內，他說：「這場打太差，前面領先只是運氣好。」

克拉術2女將銅樂

另外，克拉術前天進帳2金、2銀後，昨持續傳回捷報，女子56公斤級李宛庭與女子48公斤級鄒佳雯都獲得銅牌。

安庭耀泳奪銀牌

游泳方面，安庭耀在男子200公尺混合式決賽以1分56秒90摘銀；林建良在男子50公尺自由式決賽以22秒26奪銅。