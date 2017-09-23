暌違3年多 陳鴻文再投滿7局

中信兄弟捕手陳家駒（左）阻殺富邦悍將跑者高孝儀。（記者黃志源攝）

中信追上富邦 並列第3

陳鴻文昨先發7局無失分，幫助中信兄弟完封富邦悍將。 （記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕陳鴻文昨晚先發7局無失分，幫助中信兄弟以5：0完封富邦悍將，中信戰績22勝28負也追平富邦，並列下半季第3名。

100球無失分拿勝投

回任先發的陳鴻文上次投滿7局，是2014年8月16日對義大犀牛，當時他8局失3分吞敗。這次以7局100球無失分、沒有保送，嚐到勝投滋味，獲選單場MVP。

陳鴻文坦言，這一、兩年確實投得很掙扎，但他一直認為，無論是先發或後援，只要能上場就很滿意，有機會上場就全力以赴。

對於之前的低潮，陳鴻文也不知如何解釋，「不敢休息，也覺得自己投得不好，沒資格休息，因此花了很多時間訓練、調整。」投手教練許銘傑除了針對他的缺點調整，也告訴他投到一定的層級，心理層面會比生理重要。

陳鴻文說，因為跟捕手陳家駒搭配得久，兩人座位又近，昨役局和局之間，兩人就討論不少配球狀況，加上隊友守備幫忙，2局下演出夾殺、助殺本壘等美技，「1個人投不可能有好成績，就算三振也要靠捕手幫忙。」

中信總教練史耐德盛讚陳鴻文，認為能投滿100球，代表手臂越來越強壯，剛開始轉回先發時，對角色和面對打者可能較不熟悉，和教練團討論之後也克服問題。史耐德說，陳鴻文球速雖不像以前小熊3A時期，但進壘位置和球種混合都很好，有效壓制對手。

中信明年赴美春訓

球季進入尾聲，中信除了目標闖進季後挑戰賽，球團也已大致規劃季後訓練行程，領隊劉志威透露，除了秋訓和休賽季的體能訓練外，明年春訓預計赴美國亞利桑那州海外移訓，為期3週，期間也可能安排和國外球隊進行熱身賽。