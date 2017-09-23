今拚29場28勝 印人挑戰紀錄

印地安人明星游擊手林多昨轟出關鍵3分彈，一棒擊殺天使。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕上週才以22連勝改寫美聯最長連勝紀錄的印地安人，今將挑戰另1項大聯盟紀錄：打29場拿28勝。

林多3分彈 擊落天使

印地安人昨靠明星游擊手林多於5局上轟出關鍵3分彈，一棒打破1：1的僵局，4：1擊敗天使，不但在3連戰完成橫掃，以客場14連勝刷新隊史紀錄，更以96勝57敗緊咬道奇的97勝56敗，由於兩隊只有1場勝差，哪隊能拿下大聯盟本季最佳戰績，取得季後賽所有主場優勢，還很有得拚。

28場27勝 差1步追平

印地安人自8月25日打出22連勝，改寫美聯最長連勝紀錄，15日敗給皇家後，又拉出5連勝，最近28場拿下27勝，追平1906年小熊與1916年巨人的紀錄，如果今天擊敗水手，將追平普魯頓斯灰隊（1885年因財務問題解散）於1884年締造的29戰28勝大聯盟紀錄，「我們要繼續下去，這太狂了，這種事還沒發生過。」後援投手歐特羅說。

林多連續2場開砲，本季32轟繼續改寫生涯單季新高，近28場交出打擊率3成48、全壘打11發、打點27分的高檔表現，他把贏球歸功於只挨5安失1分卻飆11Ｋ的6位投手，「投手群一整年總能帶給我們贏球機會，我很高興是在這支球隊。」

天使4連敗 不利搶外卡

天使苦吞4連敗，落後美聯外卡第2名雙城的勝差被拉開到2.5場，本季最後10場幾乎場場關鍵，「我們必須贏球，不要去管雙城在幹嘛，不管他們是贏是輸，我們都得贏球。」明星外野手楚奧特說。