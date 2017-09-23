不想打挑戰賽 唐肇廷逆轉猿

獅隊收下隊史1499勝，割喉3連戰搶頭香。（記者陳志曲攝）

獅猿割喉搶頭香 僅落後2場

唐肇廷8局下敲出清空壘包的三壘安打，握拳歡呼，獅隊一舉超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕獅隊不想打季後挑戰賽，目標就是稱霸下半季，攸關冠軍誰屬的猿、獅割喉3連戰昨開打，獅隊靠唐肇廷8局下關鍵三壘打，敲回2分逆轉，以4：2中斷2連敗，收下隊史1499勝，落後下半季首位的猿隊僅剩2場勝差。

史博威先發7局只挨2安、0失分，落後2分的獅隊打線超悶，直到8局下對林柏佑，高國慶、林祐樂獲保送攻佔得點圈，唐肇廷又在陳重廷短打、陳傑憲安打追1分後，對剛上場的王躍霖揮出三壘打，送回致勝分，單局灌4分翻轉戰局，終止對猿3連敗。

唐肇廷說，史博威的球依舊難打，前7局無法輕鬆掌控，但有把握住第8局，「前幾球都走外角，有感覺對手想塞內角抓雙殺，我只想把球帶到外野，剛好有掌握到。」

唐肇廷獲單場MVP的感言之一，就是不想打季後挑戰賽，他說，若能稱霸下半季，沒挑戰賽就有較多時間調整，會差很多，「大家一條心，希望拿到下半季冠軍。」

廖文揚先發5局5K、失2分，3局上進帳生涯400K，卻也出現3次觸身球、1次四壞球，獅隊代總教練黃甘霖說：「有些失投球，但還算優質，3次觸身可能是天氣較悶，流汗手滑，相信下一場會更好。」

蔗總：牛棚兩老將是關鍵

牛棚接手沒再失分，陽建福中繼2局僅挨1安，王鏡銘9局上用1局無安打關門，搶下救援成功，兩大老將封鎖很關鍵。蔗總借重老將經驗，他說，若能直接與猿隊打總冠軍賽，投手調度就是如此，「提早測試壓制力，看來滿有效果。」

獅隊一掃前9戰8敗的低迷，蔗總說，棒球就是這樣，未結束前都有機會逆轉，打到這階段都會戰戰兢兢，不管個人或球隊成績，大家都想好好表現。