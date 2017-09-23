太好奇廖健富 洪總偷聽聯訪

葉文淇補起道恩斯缺口，今先發戰獅。（記者陳志曲攝）

狀元郎 隨一軍練球

桃猿選秀狀元廖健富昨天隨一軍練球。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕桃猿選秀狀元廖健富的身手，教頭洪一中只在電視上看過，昨將他拉到一軍隨隊，親眼瞧瞧，今年也可能讓他在一軍出賽；對於今年有望在一軍初登場，廖健富說：「準備好了，就把二軍學到的東西帶到一軍。」

廖健富已在二軍出賽7場，他說，職棒跟高中差很大，投手類型多，還沒適應得很好，更沒想到現在就能隨一軍練球，前晚接獲通知的他笑說：「很突然，沒預期那麼快上來。」

洪總說，二軍已無比賽，與其在那裡訓練，不如輪流上來感受一軍氛圍，也告訴廖健富別太緊張，慢慢適應，「還沒現場看過他的表現，所以叫上來給我看一下。」廖健富受訪時，洪總還混入記者群偷聽，十分逗趣。

隊上學長鼓勵廖健富放開點、別緊張，把實力展現出來就好。他說，從高中生變成職業選手，最大改變就是多份責任，「現在棒球是工作，要對自己的工作負責。」

葉文淇 今本季初先發

20歲左投葉文淇也將上一軍，補起道恩斯降二軍的輪值缺口，今本季首次先發戰獅隊。洪總說，道恩斯後腰部不適，為保險起見，多休一下，避免受傷很麻煩。

葉文淇本季在二軍出賽15場（4場先發）、投41局，戰績2勝1敗、防禦率3.95，單場最多局數、用球數各為6.1局、116球，他希望今天能比照二軍的量，吃6局、100球左右。