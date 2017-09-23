超級８劉錚擋道 勇士無緣四強

劉錚（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕面對劉錚、林志傑領銜的CBA浙江廣廈隊，富邦勇士昨在澳門超級8籃球邀請賽小組賽，只打了半場好球，下半場崩盤，終場以78：92落敗，戰績1勝2負，無緣晉級四強。

富邦勇士林書緯（左）首節就豪取12分。（富邦勇士提供）

只打半場好球

富邦勇士蔡文誠（中）身手全面，挹注13分。 （富邦勇士提供）

富邦前役進攻太過自私，教頭許晉哲不斷提醒球員，富邦昨上半場球的流動與傳導變多，林書緯首節就豪取12分，助隊一度拉開到18：8，上半場結束以47：36領先。

易籃後，廣廈發動逆襲，打出一波20：6強勢進攻反超，外援博洛西斯有裡有外，富邦完全擋不住，博洛西斯攻下全場最高26分，另有11個籃板，演出「雙十」。

劉錚15分助廣廈逆襲

劉錚先發出賽23分鐘，貢獻15分、6籃板，「野獸」林志傑得分則掛蛋，傳出4次助攻與2籃板。

富邦以洋將塞勒貢獻20分、11籃板為最佳；「本土洋將」蔡文誠身手全面，挹注13分、11籃板與4助攻；林書緯有14分、3助攻進帳。團隊助攻比前役進步，從7次增加到16次。

璞園隊昨遭遇擁有上屆瓊斯盃MVP史班瑟坐鎮的南韓高陽獵戶座隊，以65：85吞敗，小組賽3戰全敗，無緣晉級。

璞園進攻較分散，全隊僅蕭順議與洋將艾德得分突破雙位數，兩人各貢獻10分。

日本千葉噴射機、浙江廣廈與琉球帝王、南韓獵戶座將在四強戰捉對廝殺。