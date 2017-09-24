一年比一年狂 中職二軍激增48轟

中信陳文杰（左）二軍打擊率突破4成，奪下打擊雙冠王。（資料照，記者黃志源攝）

全壘打、打擊率、防禦率都寫新高

〔記者羅志朋／台北報導〕昨中職二軍例行賽程結束，本季130場出現244轟、場均1.88轟，創下二軍賽史單季最多轟紀錄。

近幾年中職「投低打高」態勢明顯，也反映在二軍賽投打數據，去年二軍賽打了129場，出現196轟，打擊率3成04和防禦率5.47，各項數據都寫下紀錄新頁，沒想到今年二軍賽更瘋狂，只比去年多打1場，全壘打就多出48支，打擊率3成09和防禦率5.66都比去年還高，再創新高紀錄。

中職二軍賽個人獎項

四割男兄弟陳文杰 獲打擊雙冠王

2013年中職二軍賽打120場，一整季僅累積37轟，場均0.31轟，今年場均高達1.88轟，才幾年光景，全壘打產量激增6倍，攻擊火力凶猛。

今年二軍個人投打獎項方面，中信兄弟陳文杰打擊率4成01、敲出93安奪打擊雙冠王，陳琥60K奪三振王，王則鈞則以9勝、防禦率4.55摘投手雙冠王，其中4.55為二軍史上數據最高的防禦率王。

總冠軍賽後天開打

本季中信兄弟二軍戰績38勝25敗1和、勝率6成03排名第一，富邦悍將二軍31勝30敗2和居第二，後天起兩隊將進行5戰3勝制二軍總冠軍賽。