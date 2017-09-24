珍惜還能投 陽建福展露老將價值

陽建福（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕去年還在日本打獨立聯盟的陽建福，今年不但回鍋中職，還有機會隨獅隊打季後賽，他表示，還能回到中職就很珍惜，現在就全力幫助球隊，能拿總冠軍當然最好。

陽建福於9月下旬重回一軍，3天兩度登板都交出2局無失分，前天更是獅隊能以4：2逆轉勝的主因之一，他指出，在6月底受傷下二軍前，覺得上半季其實沒有完全準備好，等傷勢復元恢復二軍出賽，才重新投出信心。

陽建福認為，重回一軍後希望自己要更穩定，維持在二軍找回的手感，加上投手教練給的任務很明確，最多就是2局，球速、控球都比上半季好，「我只是把位置投出來，控球比球速重要，沒有上場的時候，也會給年輕投手一些建議。」

代總教練黃甘霖表示，不論獅隊先打季後賽還是直接打總冠軍賽，都要借重老將的經驗，屆時牛棚應會帶上陽建福；陽建福表示，上次打總冠軍賽是2013年在義大犀牛時，雖然今年又有機會，還是先抱持平常心，順其自然就好。

對於投球局數有望達成1300局，陽建福倒是不強求，他認為，目前在牛棚以中繼為主，投球局數自然比較少，但他更珍惜還能投球的機會，明年也想再投，萬一球隊要他回任先發，只要提早開始調整，他也不會排斥。