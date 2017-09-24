海峽盃籃球賽》移訓回國不累 松山高中nice play

松山高中林立（中）在禁區出手得分。（記者黃耀徵攝）

外線發威、掌握籃板

〔記者粘藐云／台北報導〕海峽盃籃球賽昨在和平籃球館點燃戰火，高中男籃各隊皆1日2戰，松山高中大勝上海南洋模範中學及上海交大附中，南湖高中與南模中學纏鬥至2度延長後落敗，另一戰以55分差大勝交大附中；女子組部分，滬江高中以54：87不敵上海體院附中。

日本、西班牙移訓 見識不同打法

松山高中在8月初先到日本移地訓練，月底再飛往西班牙，直到19日才返台，休息不到3天又投入海峽盃賽事，仍展現衛冕軍王者氣勢，首戰以115：31痛宰交大附中。總教練黃萬隆表示，球員還有些疲倦，僅要求球員多出手，主要外線有發揮，加上掌握籃板，為大勝對手關鍵。

松山高中楊承翰（左）上籃。（記者黃耀徵攝）

稍晚，松山高中再以86：64擊敗南模中學，談起移訓成果，黃萬隆說：「出國旅行就像在念書，讓球員多看看不同類型的打法。」他也比較兩個國家的差異，日本球風快狠準，基本動作也紮實；至於西班牙，打起球來很符合他們的國家文化，熱情又奔放，期待球員們可以藉此開開眼界。

南湖首日1勝1敗

南湖高中昨首戰碰上南模中學，一度取得雙位數領先，原以為勝券在握，不料決勝節擋不住對手反撲，被逼進2度延長，最終氣力放盡以91：96敗陣。陣中高三球員陳孝榕該場比賽繳28分10籃板10抄截大三元數據，外加7次助攻，表現亮眼。

至於大幅領先被逆轉，主帥王顥宇說：「球員到後段有點鬆懈，且目前球隊仍處於調整階段，部分傷兵還未歸隊多少有影響。」他透露賽後對此做檢討，但高中球員神經比較大條，沒因此影響第二場比賽心情，最終他們以107：52擊敗交大附中。

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