方克偉首支再見安 悍將氣走兄弟

方克偉擊出再見安打，振臂吶喊。（記者黃志源攝）

教練提醒 鎖定變化球

富邦悍將新人范國宸（右）9局下擊出生涯首安，延續攻勢。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將、中信兄弟上演投手戰，雙方2局各得1分後就陷入僵局，9局下富邦悍將雙喜臨門，新人范國宸生涯首安、方克偉生涯首支再見安同局出爐，助隊以2：1氣走中信兄弟。

富邦悍將方克偉（後）9局下擊出再見安打，隊友潑水慶祝。（記者黃志源攝）

方克偉說，9局下打擊前，打擊教練陳該發提醒他，鎖定鄭凱文的變化球，第1球外角偏低壞球，第2球他就掌握住。

方克偉說，以往曾有再見安打機會卻沒把握，也有被代打換下，這次特別不想錯過建功機會，「平時教練也都會提醒，盡可能先想好攻擊策略，臨場才不會沒想法，這次也很想把握機會。」

范國宸9下關鍵首安

和方克偉同場當英雄的，還有新人范國宸，高國麟敲安上壘後，他接著擊出生涯首安，把一壘上的高國麟送上二壘，也成功延續打線攻勢。

范國宸坦言，沒想過首安會出現在關鍵時刻，當下因為隊友在一壘，首要目標是推進，如果能安打更好，抱持這樣的想法，擊出最好結果。范國宸和方克偉的紀錄球，都被拿回到他們手上，兩人都說要好好收藏。范國宸笑說，賽前和平鎮高中學長黃亦志打賭，擊出首安黃亦志要請他吃飯。

洪宸宇首度優質先發

富邦悍將洋投力猛、中信兄弟洪宸宇同場上演投手戰，兩人都無關勝敗，此役也是洪宸宇轉任先發後，投球局數最長一役，投6.1局送出5次三振失1分，完成生涯首次優質先發。

富邦悍將投手戰中取勝，總教練葉君璋說，球隊就是需要這種比賽，但也坦言，今年這樣的表現相對少，連帶影響戰績。

9局下富邦將二壘跑者更換為石翔宇，並未更換代打，葉總說，對自家後段棒次下半季表現有信心，他也特別提到新人范國宸，葉總說：「范國宸揮棒很棒，有力量但不會亂揮，教練講的吸收也很快，多比賽自然會成長。」