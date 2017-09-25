罕見父子同場對決 紅襪封王在望

紅襪莫爾蘭昨敲出3分砲，逼退紅人。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕在羅德里奎茲先發7.2局無失分、莫爾蘭3分砲帶領下，紅襪昨以5：0逼退紅人，美聯東區封王魔術數字減為5，還締造大聯盟罕見的「父子對決」；林子偉續坐板凳，但美媒很看好他，認為他正為明年拚進25人名單累積籌碼。

紅人投手路克．法瑞爾。（今日美國）

紅襪教頭法瑞爾。（美聯社）

紅人全場僅3安，還出現2次失誤，9局上落後5分時推出路克．法瑞爾，後援1局沒被敲安，雖有2次保送，仍是紅人3任投手中，唯一未失分的，讓客場休息區的紅襪教頭法瑞爾很享受，少有父親能如此近距離看兒子在大聯盟投球，他也坦言十分驕傲。

這是大聯盟史上首度有投手對上爸爸領軍的球隊，若包含野手，前次已是2004年效力小熊的M．阿魯迎戰父親F．阿魯執教的巨人。

美媒看好林子偉

林子偉9月重返大聯盟至今僅出賽5場，5打數敲1安、獲1保送。美媒OPSN專文指出，雖然林子偉現階段無法扮演要角，即使只能代跑、代守，卻令人印象深刻，尤其防守、速度都出色，跑壘觀念也好，正是紅襪今年較缺乏的。

OPSN也提到，林子偉擠進季後賽名單有難度，但趁現在多看多學，未來絕對能佔有一席之地，爭取在明年25人名單卡位。

洋基拿季後門票

僅落後紅襪4場勝差的洋基，昨也靠著柏德3分砲，以5：1擊敗藍鳥，拿到美聯第4張季後賽門票，近3年第2次晉級季後賽。