NBA》甜瓜偎雷霆 組「三巨頭」拚冠

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA昨傳出重磅交易，「甜瓜」安東尼被尼克交易至雷霆，換來坎特、麥德莫與公牛隊的第二輪選秀權，新球季安東尼將和魏斯布魯克及喬治，共組新強力「三巨頭」，與火箭、勇士和騎士等列強互別苗頭。

雷霆三巨頭「甜瓜」安東尼（右）。（資料照，路透）

安東尼上季和前總管「禪師」傑克森鬧不和，加上尼克近年戰績未見起色，雙方關係降到冰點，但因安東尼擁有交易否決權和身價過高，今夏交易不斷觸礁，昨總算塵埃落定，安東尼轉戰奧克拉荷馬，成為今夏最後一筆重量級球星交易案。

15個球季 都與冠軍無緣

安東尼是2003年選秀探花，是聯盟頂級前鋒的代名詞，但始終與冠軍無緣，生涯15個球季，繳出場均24.8分、6.6籃板的優質成績單，33歲的他期望在生涯尾端一拚冠軍戒指。

雷霆三巨頭魏斯布魯克（左）。（資料照，路透）

雷霆上季才失去杜蘭特，但總經理普萊斯蒂運籌帷幄，今夏擊敗眾多競爭對手，先搶下喬治再網羅安東尼，僅花1年時間就讓雷霆重返強隊之林。

被當籌碼 坎特心裡苦

但被當成交易籌碼的坎特內心卻感挫折，他表示：「我能理解這就是個生意，但內心仍有諸多不捨，期望隊友能擊敗勇士，搶下冠軍，完成復仇霸業。」

雷霆三巨頭喬治（右）。（資料照，美聯社）

勇士「四連星」太強大，列強紛紛找來球星組團抗敵，火箭網羅明星控衛保羅，與哈登組成「雙核心」，東部騎士雖失去厄文，但仍有詹姆斯、洛夫和I.湯瑪斯三人連線，塞爾提克則由海沃德、哈福德和厄文組成「鐵三角」，都讓NBA西強東弱態勢更加明顯。