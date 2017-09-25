海峽盃籃球賽》公益賽眾星雲集 明星白隊惜敗

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〔記者粘藐云／台北報導〕海峽盃籃球賽昨進行第2天賽事，重頭戲兩岸明星公益表演賽於晚間登場，除了籃壇重量級球星鄭志龍、錢薇娟等人齊聚一堂，不少偶像明星也一同加入，與中國奧運名將交流切磋，場面歡樂。

與錢薇娟同台 林育庭好嗨

由台灣球員及藝人組成的明星白隊終場以37：44落敗，首度參與公益賽的世大運女籃國手林育庭說：「覺得很特別也很開心。」

世大運女籃國手林育庭昨在兩岸明星公益表演賽，代表明星白隊出賽。（記者粘藐云攝）

林育庭剛加入WSBL時，曾與當時還在國泰的錢薇娟短暫當過隊友，難得再度同台，她笑稱還滿懷念的，更力讚學姊身手絲毫未退步。

除了公益賽，昨仍有3場正規賽事，滬江女籃雖然開賽緊咬對手，但下半場崩盤，終場69：85不敵上海體育職院附中，吞下2敗。主帥吳志偉表示，球員專注度不夠，才會出現單節爆的狀況。

高三學姊蘇嘉嫻扮演滬江的攻擊重心，拿下全隊最高17分，未來也是球隊倚重的球員，面對新學年開打的HBL，她說：「球隊氣氛很好，目標是先進4強。」

其他場賽事，松山高中則以98：72擊敗上海南洋模範中學拿下高中男生組冠軍，台灣科技大學87:72力退上海華東師範大學奪冠，上海體院附中則為高中女子組冠軍。