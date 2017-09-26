隔106日再戰大聯盟 胡智為飆155公里

光芒胡智為相隔106天再於大聯盟登板，飆出兩隊投手最快球速96.1英里（約154.6公里）。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕胡智為相隔逾3個月後再於大聯盟登板，於光芒落後4分時上場中繼，投1局失1分，飆出兩隊投手最快球速96.1英里（約154.6公里）；王維中第7次在大聯盟登板只面對1人次，被敲出安打後便退場。

史構普難纏 胡1局掉1分

胡智為前次在大聯盟出賽是6月11日，昨7局下4：8落後時登板，是他相隔106天後，再次於大聯盟出賽，開局就被首名打者史構普擊出二壘安打，雖然立刻穩住陣腳，依序製造2個滾地球出局與1個高飛球出局，仍讓史構普回本壘得分。

胡智為共用21球，其中10球是被史構普耗掉，最快球速96.1英里略高於王維中15日飆出的96英里，本季在大聯盟累計出賽5場、投9局飆9K、失3分有2分責失、防禦率2.00。

釀酒人王維中昨對小熊僅投1球被敲出安打，本季第3次沒能解決打者就退場。

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投1球被敲安 王維中沒剋左

王維中在對小熊8局上登板，負責對付左打傑伊，只投1球就被敲出安打，且因棒次輪到強力右打、去年國聯年度MVP布萊恩，本季第3次沒能解決打者就被換掉，接手的右投托雷斯被敲出2分打點的二壘安打，第1分記在王維中的帳上，防禦率上升至13.50。

王維中今年被定位在功能性左投，專門用來對付左打，但從數據上來看，似乎沒有「左投剋左打」的優勢，本季對左打5打數挨3安、被打擊率6成，比對右打3打數挨1安、被打擊率3成33差；他本季共面對8名打者，被敲4安，被打擊率5成。