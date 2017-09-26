克蕭、克魯伯搶下18勝 塞揚幾無懸念

道奇克蕭昨拿到本季第18勝，並成為隊史首位連7季飆破200K的投手。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨天大聯盟賽事結束後，今年國聯、美聯的塞揚獎得主似乎也呼之欲出，道奇王牌克蕭和印地安人強投克魯伯雙雙拿下本季第18勝，都準備好要在家裡挪出空間擺放最新的塞揚獎座。

印地安人克魯伯昨奪得本季第18勝，目前防禦率2.27為美聯最佳，塞揚獎在望。（法新社）

克蕭今年因為背部傷勢缺陣5週，復出後威力不減，昨投8局只失1分，率隊以3：1擊敗巨人，不但拿下大聯盟最多的18勝，也幫助道奇奪得本季第99勝，有機會改寫隊史單季102勝最佳紀錄。

此外，克蕭飆出6次三振，也讓他本季三振數到達200K，成為隊史第1位7季投出至少200K的投手。儘管克蕭只說，「我認為唯一有意義的是能保持穩定性，這對先發投手來說是很重要的事。」但美聯社的報導已很直接，「再過兩個月，克蕭要準備在家中挪出空位放個人第4座塞揚獎了。」

克魯伯在2014年得過美聯塞揚獎，他也不讓克蕭專美於前，昨對水手投7局飆出10K，率隊以4：2贏球，除了拿到和克蕭並列大聯盟最多的18勝，2.27防禦率也是美聯最佳。昨貢獻2安打2打點的二壘手奇普尼斯就直言，「他就是塞揚獎得主。」還說雖然紅襪王牌塞爾也很棒，但因克魯伯今年表現太好，他只能屈居第2了。