台灣名人賽暨三商盃高球賽 週四老淡水開打

呂偉智。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕第31屆台灣名人賽暨三商盃邀請賽，週四起將在老淡水球場舉行，老淡水出身的呂偉智去年以1桿之差擊敗菲律賓好手塔布耶納，第3度穿上冠軍綠夾克，激動落淚。

今年前來衛冕，呂偉智卻顯得很淡定，他說：「現在亞巡賽競爭激烈，年輕選手越打越遠，衛冕應該滿難的。我完全沒壓力，不會去想那麼多。」

呂偉智週日深夜剛從日本比賽返台，昨練習日選擇休息，他表示，身體狀況不像以前那樣，可以透過體能訓練來調整，只要覺得累就告訴自己該休息了。

呂偉智也坦然面對身體給他的訊號，2012年8月他因顱咽管腫瘤動過手術，這幾年慢慢調養，才能重返賽場。但今年3月腫瘤部位又有些復發，他接受俗稱「加馬刀」的立體定位放射手術治療，讓腫瘤縮小。

呂偉智指出，接受治療對體力會有影響，但他已經不擔心，「就是與它和平共處，有時血糖會偏高，所以都照醫師指示，注意飲食內容。」

現在呂偉智深知凡事不必強求，比賽能打就打，不像以前那樣辛苦硬撐，台灣名人賽就跟其他比賽一樣，照著平常步調準備。特別是在老淡水比賽，最重要的是開球要打上球道，打得遠不見得有利。

呂偉智認為，以現在的狀況能打進前10名就很滿意，若有機會搶冠軍，最後一天再拚拚看，「現在真的覺得身體健康比較有意義。」