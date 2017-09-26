大王四冠王 府城最終戰掀牌

陳傑憲（資料照）

最後補賽 老天的安排

王柏融（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融本季強勢問鼎打擊四冠王，但要達成這項壯舉，得先過統一獅「四爺」陳傑憲這一關，依賽程來看，打擊王和安打王獎項有可能在例行賽最終戰見真章。

1998年興農牛洋砲怪力男繳出打擊率3成87、137安、31轟、101打點，成為中職史上唯一一位打擊四冠王，當時王柏融年僅5歲；19年後，王柏融以打擊率4成02、167安、30轟、91打點皆暫居聯盟第1，有機會成為中職史上打擊四冠王第2人、本土第1人。

目前朱育賢以25轟、78打點居聯盟第2，桃猿剩8場例行賽，朱育賢要超車王柏融有一定難度，全壘打和打點王幾乎已成王柏融囊中物。不過，陳傑憲以打擊率3成99、159安緊追在後，王柏融要奪打擊和安打王還有懸念。

四爺打擊率僅差千分之三

關鍵在於，獅隊還有10場要打，陳傑憲雖落後王柏融8安，但獅隊比桃猿多打2場，若最後幾戰加足馬力，陳傑憲安打產量仍有可能超越王柏融。另外，兩人打擊率僅差千分之三，誰能拿下打擊王仍是未知數。

10月11日補賽關鍵戰役

下半季獅隊勝率0.560，微幅領先桃猿的0.558，兩隊無勝差並列第1，本季獅、猿僅剩1次交手，也是中職最後一場例行賽，為10月11日台南補賽，當時（9月7日）打到2局下2出局滿壘，陳傑憲打擊形成2好2壞球，因雨勢過大主審林金達裁定保留比賽，桃猿6：0暫時領先。

「不給打」戰術再現？

接下來獅隊將與富邦打5場、中信打4場，桃猿與富邦打3場、中信打4場，如果獅猿這幾場無法順利登頂，10月11日將「決戰府城」，對落後6分的獅隊不利，同時「王爺」安打和打擊王之爭，有可能在最後一刻才分出勝負，屆時兩隊教練團是否會下達故意四壞保送「不給打」戰術，或以下半季冠軍為優先來個正面對決，備受矚目。