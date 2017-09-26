張泰山︰大王比怪力男更恐怖

怪力男（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕張泰山在中職累積289轟、2134安、1338打點都是史上第1，20年職業生涯曾和怪力男、王柏融同場較勁，對於兩個世代經典左打，他認為，兩人打擊類型完全不同，王柏融比怪力男更恐怖、更全面。

剛柔對比 王柏融更全面

張泰山表示，以前洋投習慣投直球硬拚，所以怪力男全壘打多，擊球落點集中在右半邊，打法屬「剛」，後來被抓到內角低球死角，冠軍戰後面幾場就沒先發，「當時我在味全，心想好加在（好險）怪力男沒先發。」

張泰山認為王柏融打法偏「柔」，擊球落點廣角，屬全方位打者，即使狀況對自己不利也能馬上調適，這種選手完全不用教練擔心，他強調，「雖然兩個不同世代打者很難拿在一起比較，但柏融打擊更全面，速度和守備能力更好，比怪力男恐怖。」

張泰山解析，王柏融打擊準備動作不大，「引球」時左手上臂固定，擊球軌跡小而有力，且右手臂延伸和手腕運用相當漂亮，未來絕對可以超越他和彭政閔，他說，「我打20年，單季打擊率最高不到3成5，不管球的彈性如何，柏融連2年打擊率4成，還打120場，那是很恐怖的數據。」

岱桑立足日職 大王應OK

未來王柏融有機會挑戰旅外？張泰山表示，以王柏融打擊能力，即使有洋將名額限制，在日本職棒絕對有一席之地，「陽岱鋼可以，柏融應該也可以！」張泰山說，王柏融在外野守備和傳球臂力，若再加強，旅外更添本錢。

事實上，王柏融不僅打擊耀眼，他已經連續168次外野手守備無失誤，紀錄持續中。