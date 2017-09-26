世界跆拳道大獎賽》緊咬天敵 黃鈺仁「銀」恨

黃鈺仁（左）昨在世界跆拳道大獎賽奪下男子68公斤級銀牌。 （取自黃鈺仁臉書）

〔記者廖聿偉／台北—拉巴特連線報導〕2017年世界跆拳道大獎賽拉巴特站，我國好手黃鈺仁在男子68公斤級決賽遭遇天敵南韓名將李大勛，無奈最終回合崩盤丟掉6分，最終9：13飲恨，屈居銀牌，也是繼2014年魏辰洋後，台灣第二位在大獎賽奪牌的男子選手。

男子68公斤級世界排名第一的李大勛，曾獲倫敦奧運銀牌和里約奧運銅牌，並三度拿下世錦賽金牌。黃鈺仁過去兩度和李大勛交手皆慘敗，昨逐漸找到因應之道，一改之前較保守的打法，主動出擊，一路緊咬比分，雙方兩度戰成4：4、6：6平手。黃鈺仁透露，「賽前教練告訴我要果斷出腳，想太多反而綁手綁腳，可惜兩度踢到頭盔都未被感應，很可惜；賽後李大勛也坦言有被擊中，對我笑了一下。」

上個月台北世大運，被看好奪牌的黃鈺仁，因太亢奮體力耗盡，在八強賽出局，昨他記取教訓，穩紮穩打，一路殺進決賽。他說：「教練不斷在場下提醒，要我不要浪費太多體力。」

黃鈺仁在2014年仁川亞運拿下54公斤級銀牌，但之後決定增重，3年間增胖14公斤，其間歷經低潮，在恩師蘇泰源協助下改變打法，逐漸適應68公斤級的節奏，今年成績突飛猛進，先在世錦賽鍍銀，昨於G4等級大獎賽再拿下第二，進帳3000美元獎金和24分積分。