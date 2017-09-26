永信盃》林靜怡兩頭跑 中山文教封后

中山文教主力選手林靜怡。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／大甲報導〕第44屆永信盃全國排球賽昨進行第3天賽事，中山文教以25：13、25：18擊敗包手，於社會女子組稱后；長力男子排球隊以25：18、25：21擊敗台灣體大，在社男組締造二連霸。

長力焦璿誠（記者林岳甫攝）

中山文教主力林靜怡身兼高女組中山工商執行教練，她多次率軍前來永信盃征戰，雖已適應趕場辛勞，但前天賽事過於緊湊，難以兩邊兼顧，僅替中山文教打1局，連球衣都來不及換，就趕赴中山工商場子當教練。

林靜怡身兼高女組中山工商執行教練。（記者林岳甫攝）

林靜怡昨也相當忙碌，中午替球隊摘冠，下午又變身成教練，好在子弟兵夠爭氣，以25：20、25：19擊退枋寮高中，取得4強門票，她笑說，「起碼這次可以換衣服，並充分休息，再來看高中隊比賽。」

長力男子排球隊贏得社會男子組冠軍。（記者林岳甫攝）

中山在HVL高中排球聯賽共贏得11座冠軍，享有「山中傳奇」美名，林靜怡在新學年從名教頭林光宏手中接下執行教練一職，她表示還有很多要學習的，畢竟她的教練資歷並不長，還需要林光宏老師在旁幫忙。

長力奪冠 焦璿誠8度與會

長力陣中有HVL豐原高商四連霸班底焦璿誠、黃士展及潘均儒，3人被執行教練陳裕安寄予厚望，而焦璿誠昨冠軍戰更是全程在場上奮戰，成為奪冠功臣之一。

焦璿誠首次參加永信盃才國小五年級，現在已成為社會組球員，他笑說：「時間真的過很快，我還記得當初從台北到豐商念書，一開始很不習慣，想不到現在我已是第8次參加永信盃了。」