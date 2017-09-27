籃網雙衛連線「豪」語拚季後賽

林書豪（右）希望與新隊友羅素（左）攜手組成籃網發動機，挑戰晉級季後賽。（取自籃網官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA新球季即將開打，籃網隊季前訓練營昨天正式展開，首日提供媒體拍攝球衣照與採訪，美國媒體ESPN以林書豪為籃網隊報導重點，豪哥希望與新隊友羅素攜手合作，組成球隊發動引擎。

相信會比上季好

上季籃網僅獲得20勝，本季最大目標就是尋求進步，林書豪表示，上季也不是沒成果，今年跟著教練、大夥一起並肩作戰，「我相信新球季會比上季更好！」

林書豪隊友羅培茲季外因交易離隊，換來湖人後衛羅素，林書豪表示，不確定是否跟羅素每場都能挑戰得分突破20，「我認為，羅素跟我必須成為球隊的發動機。」羅素也認同豪哥的想法，他認為，球隊後衛會有很多得分機會，他跟林書豪會建立良好關係。

至於球隊排名，林書豪認為，東部前五名不會有太多變動，但之後的順序有很多異動空間，「球隊不是沒機會挺進季後賽，只是需要很多元素成真，可能會嚇到不少人，但我一定願意挑戰。」子弟兵有信心，總教練亞特金森感到欣慰，很開心他們會這麼想，他補充，希望不要只是說說，如何做到、做好是接下來的重點。

亞總盼化為行動

另外，美國總統川普日前使用不雅字眼槓上美國美式足球聯盟，以及撤回邀請NBA勇士隊進白宮，近日美國體壇球星在網路掀起一波「反川普」發言。林書豪身為美國亞裔族群，他表示，他能理解柯瑞與勇士的想法，自己也是小眾的聲者之一，他樂意看到大家願意重視眼前問題，見到可怕的、不公的議題，必須要有人跳出來聲援。