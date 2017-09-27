空手道剛柔會 19台將力拚世錦賽

台灣空手道剛柔會22名領隊及成員出發前在桃園國際機場合照。（台灣空手道剛柔會提供）

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華25日報導〕台灣空手道剛柔會在理事張佩玲的帶領下，已抵達溫哥華，目前正養精蓄銳，準備代表我國在「2017年第七屆空手道剛柔會世界盃錦標賽」（7th Karate-do Goju_Kai Global Championships）全力爭取好成績，為台灣爭光。

台灣空手道剛柔會在理事長張佩玲帶領下，已抵達溫哥華，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長李志強歡迎剛柔會成員。（台灣空手道剛柔會提供）

已抵達溫哥華，理事長張佩玲女士擔任領隊，率領總教練張靜麗以及隊職員等一行22人，將於9月28日至10月2日前來加拿大參加「2017年第七屆空手道剛柔會世界盃錦標賽。

本屆比賽在列治文市冬季奧運場館（Richmond Olympic Oval）舉行，參賽隊伍除了地主國加拿大之外，另有日本、美國、南非、英格蘭、澳大利亞、巴西、印度、印尼以及我國共23支隊伍，計532名選手參賽。

我國選手總計19人，大部分來自新北市康橋雙語學校，參賽組別以16-17歲級自由對打、個人型和團體型為主。最年輕選手黃科展來自雲林縣莿桐國小，將參加10-11歲組競賽；最年長選手張靜麗也是代表隊總教練，將參加女子組大師級50歲以上個人型比賽。