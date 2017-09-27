亞錦賽熱身賽》暌違8年 林加祐轟回來

亞錦賽台灣隊昨首場熱身賽，林加祐轟出1發3分砲。（記者林正堃攝）

林瀚2支二壘打

〔記者吳清正／新北報導〕備戰亞錦賽的台灣隊，昨天在首場熱身賽火力全開，全隊最高齡的林加祐轟出1發3分砲，第4棒林瀚2打數都擊出二壘打，以11︰8擊敗新北市隊。

35歲的林加祐暌違8年再度入選正式國際賽台灣隊，上一次是2009年世界盃，他在第4局轟出全壘打，身為老大哥也展現拚勁，第6局安打並盜上二壘。

林瀚賽前表示自己是守備型球員，第2局首次上場就擊出二壘打，並跑回台灣隊第1分，第3局再擊出1分打點二壘打。

台灣隊總教練郭李建夫表示，打線很有經驗，知道自己要做什麼，熱身賽要觀察壘上有人能不能有效推進、得點圈的打擊能不能打回分數，看起來都做得不錯。

呂彥青改變失3分

台灣隊由呂彥青先發，一開賽連續解決6名打者，包括3次三振，第3局投出兩次四壞球，被擊出3支安打失3分，也是先發人選的吳俊杰中繼兩局無失分，只被擊出1支安打。

郭李建夫指出，呂彥青前兩局的變化球狀況不理想，所以第3局試投比較多的變化球，畢竟這是熱身賽，希望經由實戰調整到最好。

台灣隊明天將和開南大學舉行熱身賽，亞錦賽則於10月2日開打，台灣隊預賽依序出戰菲律賓、南韓和斯里蘭卡，預賽另一組為日本、中國、香港和巴基斯坦，取前兩名進入複賽。