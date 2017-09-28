成都男網》盧一哥男雙晉8 「國旗照」消失了

盧彥勳（右）在中國成都男網賽，與印度搭檔夏朗（左）上演逆轉秀，挺進8強。（取自盧彥勳臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「寶島一哥」盧彥勳與印度老搭檔夏朗在中國成都男網賽上演逆轉秀，4：6、7：5、10：6扳倒杉田祐一／拉提瓦塔納，驚險挺進雙打8強；此外，為免徒生爭議，他的臉書粉絲團已刪除先前大會介紹秀出的國旗照。

8強戰 將強碰第4種子

盧彥勳揮別上週肩傷陰霾，昨雙打與夏朗乘勝追擊，儘管開賽盤末失守丟掉，次盤重整旗鼓互破扳回一城，「超級搶10」又壓制日泰勁敵，8強將強碰第4種子伊格羅（英國）／奈斯托（加拿大）。

世界排名63的盧彥勳，今單打次輪將對決俄國第4種子盧布列夫，年初澳網首輪盧彥勳不敵這位19歲超級新秀，這回志在復仇，爭取8強門票。

盧彥勳的臉書粉絲團已將首輪出賽時PO出的國旗照刪除。（資料照，取自盧彥勳臉書）

避爭議 粉絲團刪國旗照

週二盧彥勳在單打首輪出賽時，場邊大型螢幕選手介紹影像比照ATP職業男網官網，難得放上我國國旗，消息傳出引發國內網友熱議，對此隨行的經紀人盧威儒回應：「在中國的比賽，正常來說應該都是用會旗，可能是他們的mistake（搞錯）吧，我們只是覺得好笑、好玩而已，沒有特別的意思。」

只不過，盧彥勳選手介紹影像雖秀出國旗，旁邊國名仍是所謂「奧會模式」，即簡體字中華台北（Chinese Taipei）；至於目前WTA職業女網官網中，我國選手旗幟皆為梅花五環的中華奧會會旗。