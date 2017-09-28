魏德合體詹皇 騎士組5巨頭尬勇士

據傳魏德預計與騎士簽下1年230萬美元（約6900萬台幣）合約，再度和詹姆斯合體。（資料照，美聯社）

預計簽1年6900萬合約

〔記者粘藐云／綜合報導〕「閃電俠」魏德日前與公牛達成買斷合約協議，成為自由球員後，吸引不少球隊追逐，昨外媒報導，魏德預計與騎士簽下1年230萬美元（約6900萬台幣）合約，暌違3年後將再度和好友詹姆斯聯手。

魏德與詹姆斯在2010年至14年間曾攜手為熱火打天下，4年摘下2冠，雖然2014年時詹姆斯選擇回歸騎士，但兩人兄弟情依舊不減，不時一同出遊、練球。

華麗陣容 「年紀」優勢輸勇士

去年魏德轉戰公牛，出賽60場，場均貢獻18.3分、4.5籃板和3.8助攻，日前公牛以800萬美元（約2.4億台幣）買斷合約，讓他恢復自由身，昨傳出他將前進克里夫蘭，與詹姆斯、洛夫、羅斯及I.湯瑪斯合組「5巨頭」。名單看似華麗，但外界認為，年紀將是騎士的隱憂之一，5巨頭平均年齡為30.4歲，而頭號勁敵勇士4巨頭僅27.8歲。

上季與勇士爭冠失利後，騎士矢志在新球季討回來，若能再補進魏德，戰力可望提升。由於I.湯瑪斯臀傷恐趕不上開季，預計先發陣容會是T.湯普森、洛夫、詹姆斯、魏德及羅斯。昨在騎士首度公開練球日，主帥泰倫魯大讚詹姆斯表現依舊像個年輕人，並開玩笑說，自己都稱他為「Benjamin Button」，如同電影《班傑明的奇幻旅程》男主角一樣「逆齡」，「他（詹姆斯）現在看起來相當享受比賽，期待新的一季，他仍能率領球隊征戰所有戰役。」

32歲的詹姆斯上季例行賽平均出賽37.8分鐘，高居聯盟之冠。