年度MVP之爭 羅力恐怕又第2

悍將洋投羅力暫居投手三冠王。（資料照）

王柏融可望衛冕年度MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕即使繳出頂級投球成績單，富邦悍將洋投羅力3年內恐兩度與年度MVP無緣，頗有「既生瑜、何生亮」的感慨。

2015年輸給林智勝

中職史上曾出現3名投手三冠王，其中2002年宋肇基和2006年林恩宇都拿下年度MVP，2015年羅力以16勝、144K、防禦率3.26奪三冠王，不過年度MVP爭奪戰不敵林智勝，該年林智勝31轟、30盜，成為中職首位「30-30」俱樂部成員，打擊率3成80、124分打點也屬頂尖。

今年羅力以16勝、149K、防禦率2.27暫居三冠王，每局被上壘率1.03和被打擊率2成19也是全聯盟最佳，桃猿「洋投三本柱」史博威、賽格威、道恩斯，和伍鐸、布魯斯都不是他的對手。

今年王柏融呼聲高

無奈的是，今年羅力再度挑戰年度MVP遇上勁敵「大王」王柏融，本季王柏融打擊率4成05、170安、30轟、92分打點都居聯盟第1，有機會繼1998年怪力男，中職第2位打擊四冠王，他另有15盜，表現全能，加上猿隊戰績年度第一，若無意外，可望衛冕年度MVP。

目前羅力領先第2的史博威14K，有機會收下生涯第3座三振王，有趣的是，中職歷年個人投打獎項，只有三振王得主身高都在180公分以上，平均187.2公分。

羅力身高192公分，球評鄭景益認為，羅力長得高又用高壓投法，球路軌跡異於常人，進壘垂直角度大，對打者很有壓迫感，加上控球好，所以能投這麼多三振。