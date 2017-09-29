名人賽暨三商盃》靠推桿救成績 高藤暫第3

台灣選手高藤在第1回合暫並列第3。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕第31屆台灣名人賽暨三商盃邀請賽昨在燠熱的秋陽下打完第1回合，泰國年輕選手賽提以65桿搶佔首席，下午出發的馬來西亞選手格林67桿居次，台灣選手以高藤68桿並列第三，表現最佳。

23歲的賽提排在上午6時40分第1組開球，場地條件較佳，讓他繳出1個老鷹、5個博蒂、無柏忌佳績。

賽提3年前首度在這場大賽亮相，但只打兩回合就被淘汰。這次捲土重來，首日就打出他在亞巡賽最佳成績，讓他相當開心。他說：「老淡水球場不是簡單的球場，我本來認為能打68桿到頂了，沒想到可以打這麼低。」

亞巡賽獎金榜暫居第3的格林，繳出6個博蒂、1個柏忌，他指出，天氣真的很熱，老淡水很難打，有幾洞甚至需要借隔壁洞的球道，才比較容易進攻果嶺，幸好推桿手感還不錯。

高藤表示，這回合開球只有半數打上球道，但都失誤在比較對的位置，容易救回果嶺，加上推桿感覺還不錯，只花27推，他說：「從業餘時代開始，這場大賽已是第6次參賽，前5次都被淘汰，這次一開始就有好成績，第2回合要好好把握機會。」

包括蔣宸豑、林文科在內的4名選手，昨都打出69桿，並列第7。目前在老淡水球場擔任出發站電腦管理的蔣宸豑，昨鐵桿準、推桿好。