企排勁裝亮相 國訓新血好眼熟

企業排球聯賽10月底登場，人氣球星昨天出席新球衣發表會。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕106年企業13年甲級男、女排球聯賽將在10月28日點燃戰火，新球衣昨曝光，特別邀請「電眼雙胞胎」劉鴻杰、劉鴻敏及蕭湘凌等人氣球星走秀展示，象徵全新氣象。

台灣男排「電眼雙胞胎」劉鴻杰（右）與劉鴻敏（左）今年轉戰國訓隊。（記者陳志曲攝）

劉鴻杰、劉鴻敏改披國訓戰袍，2人對於出戰老東家MIZUNO相當期待，劉鴻杰說：「因為熟悉，打起來會更有動力。」老隊友吳宗軒也不甘示弱，要大家拭目以待。

除了男排的球員異動外，原女排隊伍中堃今年由「珀兆」接手，且傳出可能會有2名外籍球員加入，讓比賽更具可看性，「微笑隊長」蕭湘凌說：「這會是良性競爭，不擔心大家上場時間被壓縮。」

今年企業聯賽將有電視轉播，理事長王貴賢表示，希望延續世大運的排球熱潮，讓更多球迷看到球員們的精彩表現，期待大家也能進場觀戰。

甫上任的秘書長江麗子對於企業聯賽也抱有期待，「我們努力為球員打造一個好的舞台，未來會盡力朝職業化邁進，且從世大運就可看出，台灣的排球是有一定的觀看人口。」

今年企業聯賽賽程分布於北中南，10月28日開幕戰於台灣體育大學開打後，11月後移師屏東、嘉義，12月底前進新莊體育館，1月轉戰高師大，造福各地球迷。