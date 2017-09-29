林立一擊致勝 猿拚今晚亮M4

桃猿隊林立（右）昨天複製生涯首戰好表現，再度獲選單場MVP。

（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿從前3局0：6落後急起直追，林泓育打出追平的2分彈，林立轟出致勝3分砲，以10：7擊敗中信兄弟，桃猿和下半季排名第2的統一獅拉開到2場勝差，桃猿今天有機會點亮魔術數字M4，最快週日封王，包辦上、下半季冠軍。

今年選秀桃猿第2指名的林立，8月底打完世大運直接到一軍報到，生涯首戰就演出猛打賞，包括首打席全壘打，昨天他複製首戰的3安、1轟，再度獲選單場MVP。

林立本週才從二軍回來，他表示，之前打擊對變化球的掌握不是很好，因此到二軍調整，目前比較不會被變化球引誘。桃猿總教練洪一中也表示，林立領悟力很好，教練提醒的都有做到，不再什麼球都亂揮。

桃猿先發投手史博威第1局就被擊出6支安打失5分，包括許基宏的2分砲，第3局再被張志豪打出陽春彈，前3局就失掉平本季最多的單場6分，但是面對最後13名打者只被擊出1支安打，並在隊友火力支援下拿下第14勝。

兄弟先發投手陳鴻文上週投出先發7局無失分的本季最佳表現，昨天一球都沒投就已經5：0領先，卻無法守成，投5局被擊出9支安打失6分，包括林泓育全壘打，在平手時退場。

猿隊王柏融此戰3支2，2分打點，打擊率上升至4成07，領先第2名獅隊陳傑憲的4成。