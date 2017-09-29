陽耀勳練打飛高高 教練踩煞車

桃猿總教練洪一中（右）觀察陽耀勳（左）腳傷復原狀況。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕右腳膝蓋開刀的Lamigo桃猿陽耀勳昨天首度正式練打，依舊展現怪力本色，陽耀勳希望有機會在總冠軍賽歸隊。

陽耀勳前天開始跑步，昨天先由教練拋球進行打擊練習，不少球打出全壘打牆，陳俊秀看得直呼：「怎麼這麼有力？」隨後陽耀勳首次進行投手餵球的打擊練習，仍然把球打得老遠，教練蔡昱祥趕緊踩煞車，提醒陽耀勳第1次練打先顧好動作和擊球點，不要急著把球打出全壘打牆。

陽耀勳8月13日跑壘和守備球員相撞，造成右膝骨裂，8月16日開刀，右膝植入10根釘子，評估需休養2個月。陽耀勳表示，有機會當然想打總冠軍賽，不過，這不是他能決定的事，要看防護員和教練團的評估。

中信兄弟第1指名新人岳東華復健進度超前，本週開始隨一軍練習，總教練史耐德期待季末可以看到岳東華出賽。

岳東華在世大運集訓期間右腳踝受傷，9月初到二軍報到，他表示，二軍期間專心復健、進度超前，因此本週開始跟著一軍練球，腳已經不會痛，只剩還沒有辦法全力衝刺。

史耐德表示，希望季末可以看到岳東華出賽，如果還不行，至少秋訓要看看他比賽，為期2週左右的秋訓以訓練為主，但會在最後安排2場比賽驗收成果。