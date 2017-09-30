再見接殺追平轟 這一球送曾仁和

曾仁和接受教練祝賀。（取自小熊推特）

生涯第2戰 後援3局迎首勝

曾仁和大聯盟第2次登板就收下生涯首勝。 （美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕天時地利「仁和」的驚喜，小熊投手「土虱」曾仁和感受到了，昨僅是他大聯盟第2戰，後援3局無安打，再靠打線相挺、中外野手馬丁精彩的再見接殺，摘下生涯首勝，也讓紅雀遭淘汰，無緣季後賽。

11局下2出局紅雀德容敲出中外野深遠飛球，小熊外野手馬丁奮力跳起沒收追平的陽春砲。（美聯社）

小熊前天完成連2季稱霸國聯中區，曾仁和初次體驗封王香檳浴，昨再度享受啤酒浴，這次主角換成自己，揮別處女秀的緊張失常，他說：「跟第1場比起來，心情平靜很多，現在就是平常心，像在3A一樣，當先發來投，狀況比較正常了，想要的位置都有丟到。」

小熊作客紅雀4連戰最終場，曾仁和9局下1：1平手時登板，首局就演出3上3下，拉進延長賽後，僅卡本特靠四壞球上壘，共用36球、面對9人次沒被敲安，投出2K、1保送。

馬丁秀美技 土虱感激振奮

曾仁和好投守成，攻守也全力援助，戴維斯11局上用二壘打送回超前分；11局下2出局時，馬丁又跳躍接殺德容擊出的中外野深遠飛球，沒收追平陽春砲，土虱當場振奮不已，小熊就以2：1贏得2連勝。

馬丁幫土虱留下首勝球，土虱也感激他的美技：「最後一球其實丟的位置不差，但對方真的打得很好，很感謝中外野手幫忙，真的很開心！」曾仁和還被隊友淋了一身啤酒慶祝。

9月15日在主場初登板，曾仁和緊張到只先發3局挨雙轟、掉5分，無關勝敗，但他知道自己能力受肯定，並持續在牛棚待命，早有長中繼或先發的準備，第2次上場就能穩定表現。

「不那麼緊張了，牛棚教練史卓德有給我球探報告，就當一般先發。」曾仁和說，這次感覺很不一樣，增添許多信心，想把經驗帶到明年春訓，力拚在大聯盟卡位。