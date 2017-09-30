詭異賽制利輸家 史總：中職須處理

史耐德（資料照，記者林正堃攝）

建議依年勝率 前兩名爭冠

〔記者倪婉君／台中報導〕「任何一種賽制，不能是對輸方有利。」中信兄弟總教練史耐德昨坦言，目前處於職業生涯最奇怪的處境，他認為聯盟必須找到解決之道，並提出建議：由年度勝率1、2名的球隊爭冠。

兄弟目前唯一晉季後賽的方式，就是靠桃猿一舉拿到上、下半季冠軍，兄弟再靠年度勝率2、3名打季後賽首輪的方式晉級。因此前兩場敗給桃猿，反而讓自己處於有利情勢，史總昨強調，「我真的不喜歡輸球的感覺，因為對我們來說，每天能做的，就是排出最好的打線，然後全力去贏球。」

正如桃猿教頭洪一中認為中職只有4隊實在太少，史總也說，「中職只有4隊，是最難的部分，我從來沒待過只有4支球隊的聯盟。」

但史總認為中職聯盟必須想辦法處理，「而且一定有辦法可以解決，因為任何一種賽制，都不能是對輸方有利。」史總也說，以中職只有4隊的現狀，確實比較難採用上下半季的方式，最簡單的方式就是由年度勝率1、2名的球隊爭冠。

故意輸球指控 陳江和不平

只是對於球迷批評兄弟有「故意輸球」之嫌，35歲的兄弟老將陳江和認為，「沒有球員會想要輸球，現在外界的批評，對於年輕球員並不公平。」

「我們可以去檢討賽制，但不能說兄弟是想要故意輸球。」陳江和認為，年輕球員有機會上來就是想好好表現，「我們也必須把成績顧好，因為這也攸關年底和球團談薪水，當然需要盡力打出好表現。」