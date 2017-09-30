小胖點亮M4 猿最快明登頂

富邦新秀范國宸2局上敲出生涯首轟。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕Lamigo桃猿勢不可當，昨王溢正先發6局失2分奪勝投，加上林泓育單場3安猛打賞，投打雙雄領軍，最終桃猿就以6：2擊敗富邦悍將，加上另一地統一獅不敵中信兄弟，桃猿點亮下半季封王魔術數字M4，最快週日登頂。

林泓育昨單場3安猛打賞，幫助桃猿擊敗悍將。（記者陳志曲攝）

王溢正挨2轟仍奪勝

桃猿王溢正昨先發6局失2分奪勝投。（記者陳志曲攝）

桃猿先發投手王溢正投6局被敲5安，被范國宸和方克偉轟出陽春砲，全場就失這2分，另飆5K，拿下本季第9勝，一掃先前因身體疲勞陷入低潮期的陰霾。此役王溢正只投78球就退場休息，桃猿總教練洪一中解釋，王溢正手臂有點緊繃，所以才會換投；王溢正表示，這一場身體控制得較好，不能說不會疲勞，但就是想辦法讓身體不累。

范國宸敲出生涯首轟

2局上富邦新秀范國宸敲出生涯首轟，王溢正說，「當時1好1壞，這顆變速球就是要投進去，范國宸打得不錯，以新秀角度來看，他是很棒的打者，跟林立一樣好。」

桃猿「小胖」林泓育4打數3安打，打下2分打點，獲選單場MVP，近11戰43支19，打擊率高達4成42，近期手感火燙，稱職扮演第4棒要角。

林泓育表示，因為球隊已取得冠軍戰門票，最近比賽他開始模擬冠軍賽情境和狀況，例如4局下無人出局，一、二壘有人，他嘗試短打，希望推進壘上跑者，如果之後攻勢追平比分，就可以提升團隊士氣。