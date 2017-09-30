鄉長障礙差1步 自認一定會被破

陳禹勳（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕「鄉長」陳禹勳本季累積35次救援成功，和米吉亞並列中職單季最多，只要再添1次救援，就可豎立「鄉長障礙」，陳禹勳說，「以後一定有人可以破我的紀錄。」

2007年全國青棒菁英賽四強賽強恕對穀保，陳禹勳先發投到第4局，聽到「剝」的一聲，原來右手肘韌帶投到斷了，他依然苦撐，最終強恕輸球，陳禹勳也被推上手術台，右手肘和右肩先後動刀。

陳禹勳回憶，復健期間為了把彎曲的右手肘扳直，常痛到掉淚，並在醫院飆罵髒話，物理治療師連忙喊道，「小聲點啦，隔壁有病人。」睡覺則須拿著水瓶在床邊懸空，讓右手臂打直。

回首來時路，陳禹勳不覺得年輕時重跌一跤有什麼不好，反而慶幸早一點開刀，恢復速度較快，如果打職棒幾年才動刀，可能得休息很長一段時間，「人生只有一次機會，要把握住。」

陳禹勳傷癒重返投手丘，業餘最快僅能投到143公里，進職棒已能飆破150公里，他認為關鍵在於企圖心，「身體會記憶揮臂速度，想法和意念可以控制身體，只要有企圖心，相信自己可以做到，沒有不可能。」

「這輩子老天爺要你投一萬球，就不可能給你投一萬三千球，都已注定好。」陳禹勳說，如果一直擔心用力投舊傷復發就無法突破，站在投手丘就是要讓對方打不到，而不是只會投球，所以不斷求進步。

陳禹勳認為，現在職棒投手分工愈來愈細膩，只要擔任守護神有實力且身體健康，加上球隊勝率高，未來他的紀錄一定會被打破。