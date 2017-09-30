婕斯盃》戴、王今合拍 珍奶先見客

世界球后戴資穎（右二）與王子維（右一）今首戰對手將是中國選手陳宏（左一）、王琳（左二）。（記者廖振輝攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2017婕斯盃全明星羽球對抗賽今天下午2點將於台北市大天母校區體育館登場，台灣隊陣容超豪華，球后戴資穎搭配世大運男單金牌王子維聯手出擊，今天將在混雙對抗賽面對中國王琳／陳宏，戴球后說：「其實沒有戰術，靠子維好好保護我。」

婕斯盃全明星羽球對抗賽今開打，主辦單位安排戴資穎（左）以珍珠奶茶歡迎外國選手。（記者廖振輝攝）

日前右肩發炎的戴資穎表示，目前仍在復健，會盡力去打，也會小心傷勢，至於首度與王子維合作混雙，小戴透露，兩人至今沒練習過，但也不擔心，就是去享受比賽，「應該會滿好玩的。」

婕斯盃邀請中國、丹麥與馬來西亞6位好手來台，戴資穎與王子維昨天在抽籤記者會上先禮後兵，送上寶島美食珍珠奶茶讓外將品嘗，戴資穎表示，她覺得很特別，其實自己平常不喝珍奶，但出國比賽反而想念家鄉味，曾買過肉桂口味的珍奶。

台灣打中國 丹麥戰大馬

抽籤結果為台灣隊迎戰中國，丹麥隊遭遇馬來西亞組合。

世界排名第10的王子維，過去混雙最佳成績是大獎賽八強，他表示，「我會顧好後場，希望把球處理好，真的很期待跟小戴打混雙，不知道會有什麼樣的火花。」

婕斯盃為期兩天，戴資穎確定兩天都會出賽，今天獲勝的一方將晉級決賽，冠軍隊將獲得1.7萬美元（約台幣51.68萬元）獎金。