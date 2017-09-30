全運會》帆船風浪板 澎湖雙雄連霸

「澎湖雙雄」張浩（左）和許智凱奪下雙金。（許智凱提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕106年全國運動會由帆船項目率先點燃戰火，其中備受矚目的里約奧運國手張浩參加帆船風浪板RS：X型賽事，8趟航程中，有6趟拿下第一，輕鬆摘下金牌，完成全運會六連霸；另外，同樣代表澎湖的「空軍憲兵衝浪手」許智凱，則於風浪板RS：One型摘金，締造四連霸紀錄。

台灣帆船一哥張浩是全運會常勝軍，賽前剛比完日本世錦賽，僅休一天便征戰全運會，依舊獨占鰲頭，張浩表示：「宜蘭海域風浪變化大，每一趟的策略就是穩中求勝，能完成六連霸很開心，目標將放在2020的東京奧運。」

現於空軍憲兵隊擔任志願役的許智凱，利用休假苦練、維持好身手，今年全運會再度大放異彩，完成四連霸，進帳20萬元獎金，許智凱表示，「第一趟比完大幅領先，太過自信，導致第二趟被逆轉，記取教訓後，調整心情、謹慎比賽，才順利奪下金牌。」

許智凱2014年與仁川亞運擦身而過，當時情緒沮喪，一度放棄風浪板，決定簽下志願役，轉換跑道，所幸在外籍教練艾力克斯和好友張浩鼓勵下，才重拾風浪板，投入訓練，如今心態和實力皆更進化，期盼一舉取得2018年雅加達亞運資格，彌補心中遺憾。

今年全運會將於10月21日在宜蘭連辦6天，但考量帆船受東北季風影響，10月出航困難，因此提前於9月底在南方澳豆腐岬海域開賽，總計有122名選手於太平洋上逐浪競賽，最終地主宜蘭成為大贏家，總共收下6面金牌。