武漢公開賽》辛然配13連勝 今搶冠慶生

詹詠然（右）和辛吉絲（左）昨晉級武漢公開賽女雙決賽，兩人擊掌慶祝。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕總獎金236.525萬美元（約7231萬台幣）的WTA武漢公開賽昨進行女雙四強戰，我國女將詹詠然搭檔辛吉絲面臨苦戰，碰上大會第三種子的彭帥／米爾莎，鏖戰1小時46分鐘才分勝負，最終辛然配7：6（5）、6：4，晉級決賽，拿下13連勝，寫下兩人聯手後的最長連勝紀錄。

詹詠然搭配辛吉絲昨拿下聯手後最長13連勝。（法新社）

兩人聯手最長連勝紀錄

辛然配今年曾2度締造12連勝，昨碰上美網手下敗將彭帥／米爾莎，首盤形成「破發之戰」，前4局雙方互破發球局，直到第5局辛然配才成功保發，一度取得5：3領先，但彭米配不甘示弱，即使彭帥一度傷停仍連下2局，雙方惡戰到搶七大戰才由辛然配拿下。

殺退彭米配晉級決賽

次盤，彭帥／米爾莎連拿3局，但辛然配立刻回穩，辛吉絲精彩保發後，連拿5局，率先取得聽牌優勢，即使彭帥力挽狂瀾，連續躲過兩個破發點，最終辛然配仍以6：4獲勝，今年第8度殺進決賽，其中有7次順利摘下后冠。

米爾莎過去曾是辛吉絲搭檔，兩人曾聯手拿下10冠，還包括溫布頓、美網和澳網三座大滿貫冠軍，但去年中逐漸走下坡，最終在羅傑斯盃後拆夥，雖短暫的於年終賽合體，但之後辛吉絲仍選擇與詹詠然聯手，再創生涯高峰。

辛吉絲生日盼拿下大禮

詹詠然／辛吉絲將於今晚5點於中央球場出戰楊釗煊／青山修子的中日組合，此戰正逢辛吉絲生日，期盼能奪下今年第8冠當作生日大禮。