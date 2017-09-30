台灣名人賽》雷雨干擾 格林竄升領先

台灣選手呂文德以143桿並列14名。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕第31屆台灣名人賽暨三商盃邀請賽，昨天第2回合賽事因為上午雷雨干擾延誤，戰至天黑無法全數完賽。馬來西亞選手格林和菲律賓的帕根山暫以總計137桿並列領先。

馬來西亞選手格林在沙坑救球，昨暫居領先。（記者趙新天攝）

昨天清晨開賽才打半小時，就遇上雷雨系統逼近，比賽被迫暫停，賽程延誤了1小時35分鐘才復賽。各國好手打到傍晚5時52分，大會考量天色過暗，鳴笛收兵，場上仍有8組人馬共24人未能完賽，最後1組還剩5洞，要從今天上午7時補賽，確定淘汰線之後重新編組，第3回合預計9時開球。

第2回合領先榜起了變化，原本排第1的泰國年輕選手賽提，在午後的強風中挨了4個柏忌，只賺進3桿，總計138桿退至第3。取而代之的是馬來西亞的格林和菲律賓的帕根山，兩人都是137桿。

格林前兩回合打下9個博蒂，只有兩個柏忌，巧合的是都在第3洞。賽後他說：「第2回合風勢比較強，而且風向很亂，打起來比較困難，整體來說，我的木桿開球狀況並不好。第3回合我還是會維持在5桿長洞全力搶攻的策略。」

帕根山是亞巡賽的老鳥，2011年曾獲獎金王，但他在台灣名人賽暨三商盃最佳名次只有並列第9。昨天他開球只打上3個球道，但救球功力不錯，仍打出69桿。

戰至停賽時，台灣選手排名最佳的是呂文德、謝繼賢和林文科，他們都是143桿並列14名。呂文德表示，這回合推桿狀況不太好，很多6呎左右的機會沒推進，倒是第9洞攻上果嶺邊緣，推進48呎的長距離博蒂。他以72桿繳卡，博蒂、柏忌各3個。謝繼賢第2回合打出71桿，林文科74桿。