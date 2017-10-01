武漢女網賽》金盃當生日禮 「辛然」世界排名登頂

辛吉絲（左起）與詹詠然奪下武漢女網賽女雙冠軍，兩人開心地合捧搭檔以來的第8冠。（路透）

合拍第8冠 辛吉絲重返后座

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛公主生日快樂！總獎金236萬5250美元（約7165萬台幣）的中國武漢女網賽，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲歷經「超級搶10」拉鋸， 7：6（7：5）、 3：6、10：4強壓日本青山修子／地主楊釗煊，頭號種子「辛然配」笑擁合拍第8冠，最新世界女雙排名升至第1、2席，而重返球后寶座的辛吉絲，更為自己贏得37歲慶生賀禮。

辛吉絲（左起）與詹詠然奪下武漢女網賽女雙冠軍，兩人開心地親吻獎盃。（路透）

大詹升上第2 寫下生涯新高

頭號種子「辛然配」挾著美網大滿貫女雙封后餘威，此行又橫掃群芳、連闖4關掄元，共享13萬9300美元（約422萬台幣）獎金，WTA最新排行也更上層樓，坐二望一的「名人堂球星」辛吉絲再當球后；28歲的詹詠然則從第3，來到生涯新高第2席。至於原本女雙居首的莎法洛娃，放棄武漢衛冕積分不保，捷克「左手劍」已被「辛然配」雙雙超越。

辛吉絲（左起）與詹詠然奪下武漢女網賽女雙冠軍，兩人開心地合捧搭檔以來的第8冠。（劉雪貞提供）

天秤座的辛吉絲，今年2月起首度與詹詠然合拍，8闖決賽全勝、迄今勝率滿百，已豪奪印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提、美網大滿貫以及武漢在內8冠，且近來硬地3站狂飆14連勝的氣勢正旺；本季結束前，「辛然配」還將聯手角逐本週北京以及新加坡年終總決賽，有機會集滿10冠。

辛吉絲（右）與詹詠然（左）搭檔奪下武漢女網賽女雙冠軍。（路透）

緊接著登場的北京網賽，女雙次輪可能上演「詹謝對決」！32籤雙打昨出爐，無巧不巧，謝淑薇若能開胡，16強將與宿敵詹詠然狹路相逢，兩家糾結多年的恩怨情仇，正好在場上結清。

北京網賽 詹謝料再度對決

31歲的謝淑薇，與羅馬尼亞妮可拉絲古再度合作，女雙首戰法網女單封后的拉脫維亞新秀歐絲塔潘珂／羅馬尼亞瑟絲蒂，「謝妮配」如進次輪，就強碰首輪免戰的最新球后組合「辛然配」，這也是雙方人馬繼8月辛辛那提決賽後，再度正面交鋒；至於大詹對戰小薇的職業女雙紀錄，則為11勝3負領先。

辛吉絲（右）與詹詠然（左）奪下武漢女網賽女雙冠軍。（資料照，法新社）