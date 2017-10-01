梁家榮意外 整個8月在一軍

梁家榮（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕前年在亞洲冬季聯盟勇奪打擊王的梁家榮，今年可望第3次參加冬盟，希望讓技術與心態都再升級。

梁家榮指出，2013年剛進入職棒，就被猿隊派去打冬盟，覺得很有收穫，2015年再次參加，雖以打擊率4成76技壓眾家好手，他卻很不滿意，「我會去打第2次，目的是放在提升長打，雖然打擊率很高，因為沒什麼長打，反而沒有獲得什麼成長。」他說。

連同昨天，梁家榮本季在一軍出賽78場，創下生涯單季新高，他與球隊都覺得表現可以更好，日前球隊詢問他是否有意第3次打冬盟，「我才22歲，還很年輕，應該多拚一點，冬盟是很好的機會，再去打的心態會跟前兩次不同，也知道要做什麼。」他說。

促使梁家榮再打冬盟的另1主因，是剛經歷逾1個月的生涯最大低潮，他從8月15日到9月23日出賽18場、40打數僅有3安，期間打擊率0.075，好幾次覺得會被降二軍，沒想到卻在一軍撐到現在，他也及時谷底反彈，最近4場敲出7安。

「過去4年只要一到8月，我不是在二軍，就是在上上下下，今年是我第1次從一軍開季，竟然整個8月甚至9月都在一軍，真的很意外，我從8月中旬開始撞牆，感謝教練幫我很多，有過這個經驗，明年我就知道該怎麼面對。」他說。