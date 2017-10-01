布魯斯「說」項 郭阜林馬上追平轟

統一獅郭阜林（下）8局時趁機攻上二壘壘包。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕3局下統一獅洋投布魯斯集合野手講話後，郭阜林4局上就轟出3分砲將比分追平，最後更以單場4安5打點拿下MVP，「布魯斯激勵了我們，這個時候就是需要有人跳出來扮演這個角色。」

統一獅郭阜林昨繳出4安打5打點，奪下單場MVP。 （記者廖耀東攝）

獅贏猿輸 勝差剩2場

統一獅先發投手布魯斯靠著隊友力挺，拿下第12勝。 （記者廖耀東攝）

獅隊以8：6贏球，加上另一地桃猿輸球，兩隊差距又縮小至2場，也讓桃猿下半季封王魔術數字消滅。「蔗總」黃甘霖表示，「都打到這時候了，什麼事都有可能，球員也發揮鱷魚精神緊咬不放，就盡量去拚！」

布魯斯此役投5.1局被敲7安失6分，包括挨詹子賢轟3分砲，其實內容並不出色，但靠隊友幫忙，仍獲本季第12勝，他賽後不願透露召集球隊談話的內容，只表示，「這是一個非常棒的團隊，大家都沒有放棄，不管攻擊、牛棚和守備都拚戰到最後。」布魯斯之前才用中文寫下「相信」、「勝利」激勵隊友，此役他又扮演激勵角色。

布魯斯求勝 激勵隊友

本季二度貢獻單場5分打點的郭阜林就說，「其實布魯斯3局下召集隊友開小型會議，他說自己很想贏球，希望我們能為他多打點分數，讓他喘口氣。」結果郭阜林在4上轟3分砲追平後，6上又敲安貢獻超前分，是最挺布魯斯的打者。

不過郭阜林還透露小插曲，前天其實拉肚子提前退場，他開玩笑說，「可能拉一拉之後就放鬆了吧。」加上賽前又跟打擊教練劉育辰交換意見，「教練希望我能把球帶進來打，不要身體向前傾。」

獅隊牛棚也表現亮眼，4投接手3.2局無失分，不但王玉譜、陳韻文和邱浩鈞各獲1次中繼成功，前晚砸鍋的王鏡銘在9下也漂亮送出2K，3上3下拿到本季第3次救援成功。