張志豪有「心」病 恰恰過來人

彭政閔（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕兄弟球員張志豪前天因心律不整送醫，由於心跳一度慢到只有30幾下，也讓球團相當擔心。兄弟教頭史耐德昨晚賽後就前往醫院探視，有家族病史的隊長彭政閔則提供養「心」之道。

兄弟昨送進場球迷彭政閔的感謝卡，謝謝一年來的支持與鼓勵。（記者倪婉君攝）

30歲的張志豪原本擔任前天比賽先發5棒中外野手，但賽前熱身就出現心臟不適，緊急送醫檢查。兄弟領隊劉志威昨下午前往探視張志豪狀況，表示前天真是嚇了一跳，感覺很恐怖，「醫師不讓張志豪出院，要再留院觀察，（今天）出院回台北會再檢查。」

史總也很關心張志豪的狀況，還表示他的健康是最重要的事，一定會讓他完全康復再回來，不會催促他出賽。張志豪所屬的秉初經紀公司則在確認本人狀況後表示，目前看來還好。

連吃鹽酥雞都會克制

至於也曾出現心臟不適的彭政閔目前一切正常，他說因為有家族病史，所以都會格外注意，也會管理飲食，「我現在連吃鹽酥雞都會克制」。

4年前的9月22日，彭政閔也曾在和義大犀牛比賽中因心臟不適提前退場，並赴醫院檢查。當時彭政閔被拍到手摸胸口的不適模樣，但他昨天說，後來檢查之後沒什麼事，現在也一切正常。

由於彭政閔的父親曾動過心臟手術，所以他也會格外注意心臟問題，「其實飲食習慣也會影響，我現在都會管理飲食，現在年紀大了，連吃鹽酥雞都要考慮一下。」