最後代打遭三振 林威助二軍告別

兄弟林威助昨8局上代打，球員生涯最後打席遭到三振。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨中信兄弟二軍以14：5大勝富邦悍將二軍，二軍總冠軍賽取得3勝1敗奪冠，完成二連霸，兄弟38歲老將林威助代打遭三振，這很可能是個人職業生涯最後一次打擊，賽後與媽媽淚眼相擁。

昨可能是球員生涯最終戰的兄弟球員林威助，與場邊球迷揮手道別。（記者黃志源攝）

昨役林威助並未先發，前6局打完雙方戰成5平，7局上兄弟二軍狂灌7分奠定勝基，8局上兩出局一壘有人，林威助上場代打，現場不少球迷鼓掌歡呼。

結果林威助遭范玉禹三振，回到休息室隊友列隊與他擊掌、擁抱，隨後獨自坐在板凳席，眼眶泛紅。比賽結束後，兄弟二軍全員在投手丘圍成一圈，林威助感性發言，先感謝隊友，接著他說，「我也不知道接下來我會怎麼…」就哽咽說不下去，隨後隊友將他高高拋起。

賽後與媽媽淚眼相擁

二軍總冠軍賽頒獎典禮結束，林媽媽走進場中，與林威助緊緊擁抱，母子倆都落淚，林威助舉起二軍總冠軍獎盃，並脫帽向場邊球迷致意，球迷高呼，「林威助，不要退休！」

中職二軍賽程已結束，雖然兄弟還有4場例行賽要打，總教練史耐德也說，「我會想拉林威助上一軍。」不過日前林威助已婉拒球團為他辦引退賽的美意，昨代打揮棒落空吞K，很可能是他生涯最後一擊身影。

林威助11年日職生涯都效力阪神虎，繳出打擊率2成64、270安、31轟、125打點成績，2014年加盟中信兄弟，4年中職生涯累積打擊率2成88、194安、12轟、109打點。