婕斯盃》輕取中國 戴、王今搶冠

丹麥傑克斯菲德（右）、彼德森（左）拍下大馬搭檔，搶進冠軍戰。 （記者黃耀徵攝）

今與丹麥組合交手

台灣王子維（右）、戴資穎（左）對上中國搭檔，以直落2獲勝，今力拚將冠軍留在台灣。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕受到右肩傷勢影響的世界球后戴資穎，在球迷面前公開現身，她昨與世大運男單金牌王子維搭配混雙，參加2017婕斯盃全明星羽球對抗賽，吸引近2000名粉絲進場力挺，終場以21：9、21：14擊敗退役中國好手組合陳宏／王琳，預計今天下午3點30分決賽（民視無線台直播）將與丹麥組合交手，力拚將冠軍留在台灣。

丹麥組合彼德森／傑克斯菲德昨以21：19、21：12，拍下大馬搭檔陳文宏／陳嘉雯，彼德森賽後受訪時台灣隊尚未出賽，他當時就透露，想在決賽跟地主台灣隊交手。

彼德森男雙世界排名高居第6，攻勢犀利，王子維談到決賽戰術，「對方攻擊與防守都很好，想辦法找漏洞去打。」小戴則表示，希望不要太容易被殺，好好防守。

王子維︰小戴救了我

戴資穎／王子維昨首度搭配混雙，小戴表示，雙方氣氛歡樂，教練級的對手就是不一樣，感覺他們很多招數沒有發揮。賽前戴資穎希望王子維多保護她，王子維則自爆，上了場反而是小戴化身王子，「有幾次在我半場的球，自己打不到，小戴救了我。」

中國好手陳宏是台灣女婿，目前37歲的他已退役轉任教練，他看見這兩位新生代好手潛力無限，「戴資穎網前速度是有的，王子維殺球也很不錯，技術跟身體素質都能再提升，希望他們能走得更遠。」